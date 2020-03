Jautāta, kā Liene jūtas, viņa nedaudz apmulst, bet uzsver, ka jūtoties labi, viss esot kārtībā. Viņa jau no 24. februāra strādā no mājām. "Tajā vakarā paziņoja par to, ka Lombardijas reģionā tiek plānots slēgt izglītības iestādes, muzejus un bāri darbosies vien līdz pulksten 18. Cilvēki arī tika aicināti pašizolēties un strādāt no mājām."