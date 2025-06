ĀM klāstīja, ka maijā iestājas termiņš, kad Krievijai jāveic pārskaitījums par 2025.gada otro ceturksni. ĀM uzsvēra, ka pensiju izmaksai paredzētā finansējuma pārskaitījumu veikšanu neierobežo sankcijas, jo uz šiem maksājumiem ir attiecināti izņēmumi no sankciju režīma, saņemot nepieciešamās Ārvalstu kapitāla kontroles biroja atļaujas.

"Latvijas pusē nav nekādu šķēršļu, lai no Krievijas saņemtu maksājumus un izmaksātu pensijas un pabalstus. To, ka maksājumu kavēšanas iemesli meklējami Krievijas pusē un ka tie nav saistīti ar sankcijām, kas ieviestas pret Krieviju tās agresijas kara pret Ukrainu dēļ, apliecina daļējais pārskaitījums, ko Krievijas puse veica aprīlī un no kura ir veiktas pensiju izmaksas deviņiem Krievijas puses norādītajiem saņēmējiem," akcentēja Eglīte.