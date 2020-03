Šie ir tikai daži no 12 jautājumiem, ko portāls "Apollo" uzdeva "PetCity" veterinārārstei Jevgēnijai Ostrogai, kura ir arī viena no nedaudzajiem dzīvnieku uzvedības speciālistiem Latvijā.

Mūsdienās kaķi ļoti bieži pārtiek tikai no sausās barības. Pat ļoti kvalitatīva sausā barība sasūc ļoti daudz ūdeni, mēs to varam pārbaudīt eksperimenta veidā - uzlejot sausajai barībai ūdeni, varēs novērot, ka tā lielāko daļu sasūks sevī.

Kaķi pēc fizioloģiskajām īpašībām nedzer daudz ūdens un dzīvnieks nekad nedzers tik daudz, lai kompensētu to ūdens daudzumu, ko ir savākusi sausā barība. Līdz ar to dzīvniekam var rasties citas veselības kaites.

Piemēram, kaķītim ir vitāli svarīgi uzņemt taurīnu, ko viņš var iegūt no dažādām uzturvielām, taču ne vienmēr saimniekam ir viegli visu sarēķināt un sastādīt pareizu ēdienkarti. "PetCity" ir veterinārārsti, kas strādā ar svaigēdāju ēdienkartes izveidi un viņi var arī ar to palīdzēt, jo nevar būt tā, ka mēs dodam tikai vistas fileju un vairs neko.

Kaķiem ir normāli ēst zāli, bet ir jāskatās pēc kaķa uzvedības. Dzīvokļos mītošie kaķīši pārtiek vien no tā, ko mēs viņiem piedāvājam, līdz ar to viņi mēdz ēst visu ko, sākot no istabas augiem, beidzot ar neēdamām lietām.