Ja reiz sapirkti, jāēd! Kāds ir efekts no regulāras griķu ēšanas?

Pēdējā laikā griķi ir iemantojuši teju neticamu popularitāti - veikalu plauktos valdošais tukšums liek domāt par to, ka šis graudaugs drīzumā būs bieži sastopams uz daudzu ģimeņu galdiem. Par to, kādi ir ieguvumi no šādas diētas, vēsta portāls "Medikforum".