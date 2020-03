LTRK: Latvijas rīcība Covid-19 ierobežošanai ir par lēnu

Tostarp viņš norādīja, ka Latvijai, līdzīgi kā to šobrīd dara Itālija un Spānija, būtu vēl vairāk jāierobežo cilvēku kontaktēšanās. "Ir skaidrs, ja mēs straujāk neierobežosim cilvēku kontaktus, slimības izplatība ies strauji uz priekšu. Līdz ar to ir nekavējoties jāsper drošāki soļi, kā to dara Itālija un Spānija, ierobežojot cilvēku kontaktus," teica Rostovskis.