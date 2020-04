Usiks atbild saviem heiteriem

"Draugi, ziniet, kas jūs kaitina, kas jums nepatīk, kas jūs ved ārā no pacietības? Tas, ka es jūs neievēroju. Man to nevajadzētu darīt. Jūs no kāda kaut ko gaidāt. Ne tieši no manis, bet no kāda vispār. Šādus cilvēkus es saucu par ņurdētājiem. Viņi sūdzas par par savu dzīvi, ka viņiem nekas neizdodas, ka nespēj nopelnīt. Galvenā vaina ir tajā, ka vēlaties miljonu," "Instagram" tiešraidē sacīja Usiks.