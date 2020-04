Pašmāju zinātnieki uzsākuši pētījumus par Covid-19

Plānots, ka pētījumu rezultātā zinātnieki noskaidros, kādi cilvēka paša faktori varētu ietekmēt vīrusa izpausmes organismā, cik ilgi vīruss saglabājas slimnieka ķermenī, kādos veidos tas izdalās no organisma un kā uz vīrusa klātbūtni reaģē cilvēka imūnā sistēma.

Šie pētījumi palīdzēs izzināt vīrusa dabu un to, kāpēc dažādiem cilvēkiem infekcijas slimība izpaužas dažādi, proti, kāpēc cilvēkiem atšķiras slimības smagums.

RSU uzsvēra, ka pati ir gatava arī finansēt šo izpēti no universitātes līdzekļiem, lai pētnieki nekavējoties varētu sākt darbu.

Vienlaikus universitāte uzsvēra, ka viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem pētījumu sekmīgai veikšanai ir piekļuve pacientu datiem par slimības gaitu un to dažādiem paraugiem. RSU cer, ka izdosies atrisināt ar to saistītos juridiskos un tehniskos jautājumus.