Policisti ceturtdienas rītā Babītes pusē aizturējuši, iespējams, rūdītus seifu zagļus

Šorīt, 8. martā, Babītes novada Babītes pagastā no degvielas uzpildes stacijas termināla noziedzīgs grupējums nozaga naudas seifu un pameta notikuma vietu. Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes likumsargi sadarbībā ar kolēģiem no ceļu policijas šīs personas pa karstām pēdām aizturēja netālu no nozieguma vietas, portālu "Apollo" informēja VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska.