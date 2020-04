Ivana Koņeva pieminekļa nojaukšana rada saspīlējumu Krievijas un Čehijas attiecībās

Uz to Čehijas aizsardzības ministrs atbildēja, ka tas neesot iespējams, jo statuja piederot pilsētai.

No vienas puses, Koņevs komandēja padomju spēkus, kas 1945. gadā atbrīvoja Prāgu no nacistu okupācijas, taču no otras, viņš komandēja arī padomju vienības, kas 1956. gadā noslīcināja asinīs ungāru antikomunistisko revolūciju.