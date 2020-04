Patiesais Covid-19 upuru skaits varētu būt vēl lielāks nekā pieņemts līdz šim

"Skaitļi no visiem nāves cēloņiem kopā Eiropā un Lielbritānijā nav pacēlušies, salīdzinot ar pagājušo gadu tā, ka pat sāktu ietvert visus cilvēkus, par kuriem mums saka, ka tie nomiruši no Covid-19. Nav tā, ka daudz vairāk cilvēku būtu sākuši mirt. Viņi tiek norādīti kā miruši no Covid-19, lai gan patiesībā mira no citām lietām."