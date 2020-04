Nolaišanās uz Mēness patiesībā nav notikusi un ASV valdība 11. septembra teroraktos nogalināja tūkstošiem cilvēku - tās ir tikai dažas no sazvērestības teorijām, kas atrod alternatīvu skaidrojumu gandrīz visiem notikumiem, kas satriekuši vai saviļņojuši pasauli. Mūsdienās, kad gandrīz ikvienam rokas stiepiena attālumā atrodas rīks, ar ko var atrast atbildes uz teju visām neskaidrībām, rodas jautājums - kāpēc tik daudzi joprojām tic sazvērestības teorijām?

Folija cepurītes, izolēšanās no ārpasaules un nemitīgi "patiesības" meklējumi - aptuveni tāds varētu būt iespaids par sazvērestības teoriju piekritējiem pat pirms nieka 10 vai 15 gadiem. Tomēr, attīstoties tehnoloģijām, ar "alternatīviem faktiem" saskarties, visticamāk, nācies gandrīz ikvienam interneta lietotājam.

Tomēr sazvērestības teorijas iespaido ne tikai dzīvi ASV. Piemēram, līdz ar Covid-19 pandēmiju, visā pasaulē uzplaukušas dažādas versijas par to, kāds ir tās patiesais cēlonis. Iespējams, populārākās teorijas skaidro, ka koronavīrusu izraisa 5G, kā arī, ka vakcīnas pret Covid-19 izmantos Bils Geitss , lai "čipotu" cilvēkus.

Popularitāti ieguva nu jau no sociālajiem tīkliem dzēsts video, kurā Aiks skaidro, ka Covid-19 patiesībā neeksistē un slimības epicentros nav paaugstinājusies mirstība . Nāvējošo saslimšanu patiesībā izraisa 5G, un viens no vainīgajiem ir "superpsihopāts" Īlons Masks.

Ar fragmentu no Aika video bija dalījies arī pašmāju alternatīvo faktu piekritējs Jānis Pļaviņš, kurš pats savukārt bija veicis vairākus ierakstus par to, ka vīruss ir cilvēku radīts, un vakcīnām, ko izmantos cilvēku čipošanai.

Neskatoties uz to, ka eksperti norāda - teorija par 5G saistību ar Covid-19 ir "pilnīgas blēņas", jo radioviļņi nevar ietekmēt vīrusu izplatību un vairums zinātnieku uzskata, ka 5G negatīvi neietekmē cilvēku veselību, daļa cilvēku tai turpina ticēt.

Tic vairums cilvēku

Sazvērestības teorijas ir izplatītākas nekā varētu šķist. Kembridžas universitātes un "YouGov" 2018. gada pētījumā noskaidrots, ka 60% britu tic sazvērestības teorijām par to, kā tiek vadīta valsts vai kā tiek pasniegta informācija sabiedrībai. Savukārt Čikāgas universitātes pētnieki 2014. gadā noskaidroja, ka vismaz vienai sazvērestības teorijai tic puse ASV iedzīvotāju.

Par to, kādēļ cilvēki izvēlas tām ticēt, pētījumu nav daudz, tomēr esošie dati palīdz to kaut nedaudz izprast. Britu psiholoģe Kārena Duglasa no Kentas universitātes ar kolēģiem aprakstījusi galvenos iemeslus, kādēļ cilvēki tic sazvērestības teorijām. Tos iespējams grupēt trīs kategorijās: vēlme pēc sapratnes un skaidrības; vēlme pēc kontroles un drošības un vēlme saglabāt pozitīvu paštēlu.