Raidījums: Krīzes iepirkumos piedāvātās lētās maskas nav izmantojamas medicīnā

"Mums uzdots bija veikt centralizētos iepirkumus 17. martā, un uz to brīdi mums bija vairāki pieprasījumi no slimnīcām. Piemēram, konkrēti Stradiņu slimnīcā tie krājumi knapi pārsniedza nedēļas rezervi, attiecīgi līgumi bija jāslēdz patiešām zibenīgā ātrumā. Pirmā piegāde ir notikusi 29. martā. "

"Mēs tā visa komanda, kas ir "GP Nord" komanda, mēs strādājām Lielbritānijas uzņēmuma sastāvā. Mēs visi dzīvojām Anglijā, strādājām tur, un tad, kad mēs gribējām atgriezties Latvijā, domājām, ka jāatgriežas ar savu uzņēmumu. Tā tas arī notika. Uzņēmumu pamatdarbība, tiesa gan, ir medikamentu eksports uz Karību salām, uz Vidējiem Austrumiem, un uz Ķīnu. Ķīna ir viens no mūsu lielākajiem klientiem, viens no lielākajiem mūsu patērētājiem," pauž "GP Nord" vadītājs Toms Zeltiņš.

"Kad mums atnāca tas pasūtījums, paralēli bija vēl četrām, manuprāt, četrām kompānijām, cik es zinu, bija iedots tāds pats uzdevums kā mums. Šobrīd izskatās no malas savādi, ka kompānija bez gada pārskata, par kuru neviens it kā nav dzirdējis ne sfērā, ir dabūjuši lielāko, grandiozāko dīlu un kaut kādā brīnumainā kārtā ir izpildījusi. Par brīnumainā kārtā viņam ir taisnība, bet par to, ka dabūja - mēs bijām vairāki kopā tajā laikā, kad slēdza līgumus. Viņi nav atveduši, nav izdarījuši to, ko viņi solīja."