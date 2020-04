"Šobrīd esam ielu muzikantu statusā." Guntars Račs komentē Covid-19 krīzes ietekmi radošajā sfērā

Viņš, runājot ar citiem mūziķiem, atklājis, ka saņemtie pabalsti svārstās no 32 līdz 170 eiro, taču pie tā nevaino valdību, bet gan pašus mūziķus: "Es esmu par to, lai radošie cilvēki skaidri pauž savu pozīciju. Savādāk mūs nesadzirdēs un teiks - vakar dzirdēju interviju ar to un to, un viņš teica, ka forši, tagad varot radoši strādāt... Savādāk mēs visi - pazīstami, nepazīstami, utt,