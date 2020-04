Ērces un blusas neievēro karantīnu. Kā efektīvi pasargāt mīluli no kaitēkļiem?

"No ērcēm suņi var saslimt ar babeziozi, kas ir plaši izplatīta Latvijā," atklāj veterinārārste, norādot, ka ērces siekalas var saturēt arī vairāku citu slimību ierosinātājus, piemēram, zināmo Laima slimību jeb boreliozi, kā arī anaplazmozi un erlihiozi.

Bīstami ir arī citi kaitēkļi, ne tikai ērces

Arī citi kukaiņi, tostarp blusas un odi, var apdraudēt mīluļa veselību. "No blusām dzīvnieki var saķert lenteņus, tāpat arī alerģisko dermatītu (BAD) un citas kaites," atklāj Buivide.

"No odiem suņi var saķert dirofilariozi. Odi pārnēsā mikroorganismu - mikrofilāriju. Suņa asinīs var nonākt mikroskopiski tārpi, kuri virzās pa asinīm, veidojot savas "kolonijas", un izaug pat 17 centimetrus gari.

Lai novērstu kaitēkļu izraisītas veselības problēmas, mīlulis pēc pastaigas ir rūpīgi jāpārbauda

Mīlulim piesūkusies ērce

"Ja mīluļa apmatojumā tiek konstatēta ērce, tā pēc iespējas ātrāk ir jānoņem," norāda veterinārārste, atklājot, ka ir pieejama speciāla ierīce, kas atgādina āķīti - to novieto starp ērci un dzīvnieka ādu un ar rotējošām kustībām ērci izceļ. Lai pats nesaslimtu, izvairies no ērces noņemšanas ar pirkstiem.

"Ja tādas ierīces nav, vislabāk tad ir doties uz klīniku, lai kāds mīluli pareizi atbrīvo no piesūkušās ērces." Ļoti svarīgi ir ērces izņemt uzmanīgi, lietojot cimdus.

Kā visefektīvāk aizsargāt savu mājdzīvnieku

Veterinārārste atzīst, ka preventīvi sagatavoties pret ērcēm un kaitēkļiem var un visefektīvāk to ir darīt, lietojot tabletes pret ektoparazītiem.

