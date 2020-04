To, kāpēc Latvijā no Covid-19 nomirst daudz mazāk slimnieku nekā kaimiņos - Lietuvā un Igaunijā - ārsti nespēj izskaidrot.

Plaudis arī norāda, ka uz jautājumu - kāpēc Latvijā no Covid-19 mirstība ir daudz mazāka nekā citur - atbildes varētu būt vien pēc pusgada vai gada.

"Piemēram, infarkts - ja patalogi mums pēc slēdziena pasaka, ka pacients ir miris no infarkta, tad mēs zinām, ka, iespējams, ārstēšanā ir bijusi kļūme, un mēs to kopīgi ar kolēģiem analizējam," pauž Višņakovs.

"Mēs esam ļoti sakoncentrējušies uz to mazo vīrusu, kas nonāk cilvēka organismā un tad nodara visas sliktās lietas, bet patiesībā, kā jebkura cita infekcija vai slimība, tā arī Covid-19 izraisa imūnsistēmas aktivizēšanos.

Višņakovs norāda, ka praktiski katru dienu ir nepieciešamas vairāku speciālistu vizītes pie pacientiem, lai nodrošinātu pēc iespējas atbilstošu ārstēšanu, neatkarīgi no tā, vai viņi ir inficēti ar Covid-19 vai nav.

Rīgas Stradiņu universitātes (RSU) Zinātnes departamenta direktore Liene Ņikitina-Zaķe norāda, ka RSU pētīs vīrusa bioloģiju un to, kā vīruss reaģē uz pacientu.

Šobrīd notiek saskaņošanas process, un kad zinātnieki iegūs visas atļaujas, pacientiem, kuri no saslimšanas ar Covid-19 ir ārstējušies slimnīcās, tiks lūgtas atļaujas piedalīties pētījumā.

Ir atklāti vismaz četri jauni vīrusu genomi, kas atklāj, ka to dzimtene ir gan Vācija, gan Anglija, gan Francija un viens ir arī, visticamāk, no Ķīnas.

Ja pētnieki saprastu, kas notiek vīrusam mijiedarbojoties ar imūno sistēmu un plaušām, un kāpēc imūnsistēmas reakcija pret Covid-19 ir nedaudz atšķirīga nekā pret citām infekciju slimībām, tad varētu noteikt, kā mūsu sabiedrība atšķiras no citām valstīm.

Laikā no 27. marta līdz 31. martam šis īpatsvars pieauga no 2,39% līdz 2,82%, bet no 1. aprīļa tas ik dienu samazinājās, izņemot 11. aprīli, kad minētais rādītājs, salīdzinot ar iepriekšējo dienu, palielinājās par 0,04 procentpunktiem.