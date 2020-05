Skatījos televīziju, iepatikās raidījums "Gaidi mani", aizsūtīju pieteikumu. Apstiprināja, sākumā sāku tikai ar Jelgavu, tad Jelgavas rajonu un tad arī pa visu Latviju. Palīdzu arī Krievijā, ja tur kādu meklē no Latvijas."

"No rīta pieceļos, uzreiz pārbaudu datorā, vai ir kas jauns zināms. Tad arī "Gaidi mani" mājaslapā skatos, kādi jaunumi. Man ir arī personīgais kabinets. Es tur neviena netraucēts, ieeju un darbojos," atklāj Mārtiņš.

Jautāts, kā viņš vēl pavada savu brīvo laiku, Ziebergs no savas somas izvelk krustvārdu mīklu žurnālu un zīmīgi parāda. "Vēl man ir viens darbs... Tas mums abiem ar sievu." Viņš paskaidro, ka abi ar kundzi aizrāvušies ar krustvārdu mīklu minēšanu, jo tā visu laiku varot uzzināt kaut ko jaunu.

"Negribas to atcerēties... Nomira mamma, vecākā māsa paņēma mani pie sevis, kā saņēma mantojumu, tā ielika mani bērnunamā." Mazajam Mārtiņam tad bijuši vien kādi 10 vai 11 gadi.

Par bērnunama laikiem Mārtiņš ir neitrāls, viņam bijis labs audzinātājs, no kura viņš augot daudz ko esot iemācījies. Piemēram, pārzīmēt "Nu, pagaidi!" kartiņas, kas viņam esot ļoti labi sanācis.

Ziebergam lūgumus pēc palīdzības sūta gan no Krievijas, gan no Ukrainas, ir bijuši lūgumi arī no Baltkrievijas, Kazahstānas un pat Armēnijas.