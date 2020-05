Pavisam nesen no dzīves šķīries viens no ekscentriskākajiem angļu aristokrātiem pēdējo laiku vēsturē - Bātas marķīzs lords Aleksandrs Tīns. Šis vīrietis dzīvoja savvaļas zvēru ieskāvumā, lepojās ar mīļāko harēmu un zināmā mērā iemiesoja aristokrātijas bohēmu, līdz visbeidzot viņa dzīvi aprāva visā pasaulē bēdīgi slavenā Covid-19 slimība.

Bohēma aristokrātu ģimenē

Apceres par laulību

Vienā no braucieniem Aleksandrs iepazinās ar 16 gadus veco Annu Djarmatī, kas pirms pāris gadiem no Ungārijas bija pārcēlusies uz Franciju. Meitene, kura nāca no matemātiķa un dzejnieces ģimenes, gribēja kļūt par aktrisi. Reiz, mēģinot aizbēgt no kāda uzmācīga tipa kinoteātrī, Anna pārsēdusies blakus kādam vīrietim platā džemperī. Viņš Annu uzaicinājis uz kafiju un pēc diviem mēnešiem viņa pozējusi mākslinieka studijā aktam. Neilgi pēc tam lords Aleksandrs un Anna sākuši dzīvot kopā.