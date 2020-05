Ventspils pilsētas dome izsola savas kapitāldaļas aplokšņu algu skandālā ierautajā futbola klubā "Ventspils"

Pašvaldība pārdod 898 kapitāla daļas jeb 11,23% no pamatkapitāla, kuru vērtība ir 127 516 eiro. Līdz 6.jūlijam plkst.16 domē jāiesniedz pieteikumi par dalību izsolē, pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu par drošības naudas iemaksu 7986 eiro jeb 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Domē skaidro, ka šāds lēmums pieņemts, izvērtējot atdevi no pašvaldības līdzdalības futbola klubā "Ventspils", kā arī to, ka domei nav iespēju ietekmēt lēmumus un balsojuma rezultātus uzņēmuma dalībnieku sapulcēs, jo tai ir mazākuma ietekme. Tāpat lēmums pamatots ar administrēšanas izmaksām, kas pašvaldībai rodas, piedaloties kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēs, izskatot to materiālus un Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasības.