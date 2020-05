Zeme, automašīnas un kapitāldaļas. Rīgas mēra amata kandidāta Ķirša ienākumi pērn pārsnieguši 83 000

Lielāko daļu no ienākumiem - 42 300 eiro - Ķirsis saņēmis dividendēs no SIA "Fors Fortis", kur viņam pieder kapitāldaļas 2845 eiro vērtībā. Deklarācijā gan norādīts, ka 2019.gadā sākta uzņēmuma likvidācija, pirms kuras sadalīta uzņēmuma manta un izmaksātas dividendes no ienākumiem, kuri gūti vēl pirms kļūšanas par valsts amatpersonu laika posmā no 2008. līdz 2011. gadam.