"airBaltic" liegs iekāpšanu lidmašīnā pasažieriem ar temperatūru virs 37,8 grādiem

LETA jau vēstīja, ka "airBaltic" 18.maijā atsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Tallinu un Viļņu. Turklāt ar Satiksmes ministrijas atļauju no 18.maija līdz 9.jūnijam katru dienu veiks tiešos lidojumus turp un atpakaļ arī uz Frankfurti un Oslo. Savukārt no Tallinas "airBaltic" 18.maijā atsāks tiešos lidojumus uz Amsterdamu, Kopenhāgenu un Oslo, bet no 25.maija - uz Viļņu.