"Reddit" tika dzēsti pat komentāri par konkrēto NLO. Kādā ziņojumā moderators norādīja, ka "es redzu daudz stulbības pie šī ieraksta, tāpēc ļaujiet man to vienkārši jums pateikt: "Moderatori neveic nekādu cenzūru. Ja ziņa ir muļķīga vai aizskaroša, tā tiks izņemta. Ja tā ir viltus ziņa, mēs to dzēsīsim.""

Šī nav pirmā reize, kad Brazīlijā ir plaša ažiotāža ap NLO

Brazīlija ir bijusi ilgu laiku karstais punkts dažiem diezgan interesantiem NLO incidentiem. 1957. gadā žurnālists Ibrahims Sjūds no anonīma avota saņēma aploksni, kurā bija sīki metāla gabali. Tika apgalvots, ka tie ir gruveši no pludmales kūrortpilsētas Ubatubas, kur, iespējams, ir nokritis NLO. Lai arī fragmenti nebija citas pasaules izcelsmes, tie sastāvēja no tīra magnija un nebija skaidrs, no kurienes tie ir cēlušies. Tas joprojām ir noslēpums.