Pētījumā atklāts, vai tautieši vēl satraucas par Covid-19

Vaicāti, vai Covid-19 izraisa satraukumu, marta beigās veiktajā aptaujā 66% respondentu atbildēja apstiprinoši, kamēr maija sākumā vien 43% aptaujāto sniedza šādu atbildi. Arī iedzīvotāju skaits, kas atzīst, ka koronavīrusa izraisītā ārkārtas situācija ietekmējusi viņu ikdienu, ir mazinājies par 11 procentpunktiem - no 67% marta beigās uz 56% procentiem maija sākumā.

Tā kā vispārējās izolācijas periods ilgst otro un dažās valstīs trešo mēnesi, cilvēki visā pasaulē veido jaunus ieradumus un ikdienas paradumus, līdz ar to atjauno zināmu līdzsvaru savā dzīvē, skaidro centrā. Tāpēc vairāk nekā 40% cilvēku visā pasaulē un 56% Latvijā apgalvo, ka pārvar jaunos apstākļus, biežāk vingrojot, lasot vai guļot. Vairāk nekā 50% cilvēku visā pasaulē un 57% Latvijā apgalvo, ka ēd veselīgāk un izmēģina jaunas receptes.

Viena no trim jeb 33% mājsaimniecību uzskata, ka tās turpmāko pirkumu skaits tiešsaistē palielināsies. Latvijā savukārt vērojama pretēja tendence - cilvēki labprāt atgriežas pie iepirkšanās klātienē, par ko ziņo 49% aptaujāto. Latvijā cilvēki izvairās no pirkumiem internetā galvenokārt tādēļ, ka klātienē tas šķiet ērtāk un vienkāršāk - šādu nostāju pauduši 63% respondentu.

Pandēmijas laikā ienākumi jau ir samazinājušies 45% mājsaimniecību pasaulē, un vēl viena no četrām (26%) sagaida ietekmi uz ienākumiem nākotnē. Latvijā 63% iedzīvotāju atzīst, ka koronavīrusa ārkārtas apstākļi ietekmē viņu mājsaimniecības finansiālo stāvokli - 34% atzīst, ka ir jau ietekmējusi finansiālo situāciju, un 29% ir nobažījušies par to nākotnē.

Arvien vairāk iedzīvotāji Latvijā, līdzīgi kā pasaulē, "pievērš lielāku uzmanību cenām" - tas ir palielinājies no 57% marta beigās līdz 62% maija sākumā. Tomēr vienlaikus vērojams, ka iedzīvotāji Latvijā sagaida no zīmoliem vērtībās balstītu komunikāciju un reklāmas, par ko ziņo 57% aptaujāto. Tikmēr 65% vēlētos, lai zīmoli savos piedāvājumos un reklāmās paustu, kā to piedāvājumi un produkti var šajā laikā palīdzēt iedzīvotājiem, kamēr 74% - lai tie runātu caur pozitīvu perspektīvu nākotnē.