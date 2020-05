Seši nekustamie īpašumi, sešas laivas, aizdevumi un parādi. Aivara Lemberga amatpersonas deklarācija

Pērnā gada izskaņā ASV iekļāva Lembergu globālajā Magņitska sankciju sarakstā. ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) paziņojumā Lembergs tika nodēvēts par oligarhu. Līdz ar Lembergu sankciju sarakstā tika iekļautas četras organizācijas, kurās viņš bija guvis ienākumus - Ventspils brīvostas pārvalde, Ventspils attīstības aģentūra, Biznesa attīstības asociācija un Latvijas Tranzīta biznesa asociācija. Ostas pārvalde vēlāk tika reorganizēta, Lembergs tajā amatu vairs neieņem un tā tika izņemta no sankciju saraksta.

Pērnā gada deklarācija liecina, ka politiķa meita no pirmās laulības Līga Lemberga tēvam uzdāvinājusi 86 000 eiro, par telpu nomu AS "Valters un Rapa" samaksājusi 61 911 eiro, bet no SIA "Briežlejas" pērn gūti saimnieciskās darbības ieņēmumi 351 eiro apmērā.