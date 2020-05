"airBaltic" rezervāciju skaits pieaudzis gandrīz sešas reizes

"airBaltic" 18. maijā atsāka lidojumus no Rīgas uz Tallinu un Viļņu, kā arī tai šobrīd atļauts veikt lidojumus uz Amsterdamu, Frankfurti, Helsinkiem, Minheni un Oslo. Aviokompānija nodrošina vairākus tiešos reisus arī no Tallinas un Viļņas.

Pirmajā nedēļā kopš "airBaltic" regulāro lidojumu atsākšanas, lidsabiedrība pārvadājusi 4315 pasažierus. Tostarp populārākie reisi bija no Rīgas uz Frankfurti un Oslo, kā arī no Tallinas uz Amsterdamu.

"airBaltic" izpilddirektors Martins Gauss norādīja, ka pēdējos divos mēnešos, kad nebija iespējams veikt lidojumus, "airBaltic" bija ļoti maz jaunu rezervāciju. "Mēs sagaidījām, ka situācija mainīsies tiklīdz būs atļauts veikt lidojumus. Lai arī redzam pozitīvu dinamiku, šī joprojām ir vien neliela daļa no rezervāciju skaita, ko pasažieri katru nedēļu veica pirms krīzes," viņš sacīja.

Jau ziņots, "airBaltic" no 1. jūnija atsāks lidojumus arī uz Hamburgu, no 8.jūnija - uz Vīni, bet no 9. jūnija - uz Diseldorfu.