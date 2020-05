Timma Sedokovai pasniedzis dāvanu vairāku simtu vērtībā

Раньше меня поздравляли с выходом новой песни,сейчас с выходом нового костюма и абсолютным рекордом продаж в @lastory_store 😎 Get you a girl who can do both ❤️ #самыйлучший

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on May 24, 2020 at 9:03am PDT