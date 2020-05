Kucēnu un kaķēnu pirmās potes

Pirmās potes, kas kucēniem tiek veiktas minētajā vecumā, ir pret suņu mēri, 2. tipa adenovīrusu, suņu parvovīrusu, suņu 2. tipa paragripas vīrusu un leptospirozi. Kad suns ir jau 12 nedēļas vecs, to ir nepieciešams revakcinēt, līdz ar to mīlulim tiek veikta atkārtota pote pret jau pieminētajām slimībām, kā arī trakumsērgu.

"Trakumsērgas vakcīnu kucēniem un kaķēniem nedrīkst veikt ātrāk par 12 nedēļām. Tas nav tāpēc, ka jaunais mīlulis varētu saslimt ar trakumsērgu, bet gan tāpēc, ka piedzimstot jaunais dzīvnieks saņem mātes antivielas. Pēc pirmajām 12 nedēļām šo antivielu līmenis dzīvnieka organismā ir tik zems, ka varam veikt vakcināciju, sagaidot, ka dzīvnieka ķermenis antivielas izveido pats. Ja mēs to izdarām par ātru, mēs nevaram gaidīt, ka dzīvniekam izveidosies normāla imunitāte," stāsta eksperte.

Kā novērst ļaundabīga injekcijas vietas audzēja izveidošanās risku pēc kaķa vakcinācijas

"Ja, nedod dievs, dzīvniekam injekcijas vietā izaug ļaundabīgs audzējs, mums to ir jāspēj agresīvi ārstēt, amputējot kāju vai asti, bet tad dzīvnieks var nodzīvot vēl ilgus gadus. Šis audzējs ir ļoti agresīvs, tas aug ļoti ātri, un bieži vien tas ieaug ribās vai mugurkaulā. Ja nevaram audzēju pilnvērtīgi izgriezt, dzīvnieks nomirst ļoti drīz," stāsta speciāliste.

Eksperte skaidro, ka, lai gan ļaundabīgā injekcijas vietas audzēja izveidošanās risks pastāv, to tomēr var raksturot kā retu parādību.

Kāpēc vakcīna ir nepieciešama arī mīluļiem, kas dzīvos tikai iekštelpās?

Eksperte stāsta, ka šis ir viens no biežāk uzdotajiem saimnieku jautājumiem: "Es saku, ka ir nepieciešams, jo mēs paši esam diezgan labs transporta līdzeklis dažādiem vīrusiem. It sevišķi, ja mēs runājam par cilvēkiem, kuri nodarbojas ar citu dzīvnieku glābšanu vai darbošanos patversmēs."

"Ir jāatceras, ka Latvija šobrīd skaitās brīva no trakumsērgas un to mēs panācām, iespēju robežās vakcinējot visus savvaļas dzīvniekus, kā arī tika vakcinēti visi mājas mīluļi," atgādina speciāliste.

Kas attiecas uz vakcinēšanas pret trakumsērgu biežumu, iepriekš mīluļi obligāti bija jāvakcinē katru gadu, bet tagad, kā norāda speciāliste, saimniekiem ir jāievēro potes ražotāju norādītais termiņš, kas var būt pat reize trīs gados. Tas atkal, protams, ir arī atkarīgs no apstākļiem, kādos kaķis dzīvo.

Eksperte ar nožēlu atzīst, ka ir saimnieki, kas arī suņus nelaiž brīvā dabā: "Sunītis dzīvo mājās, nokārtojas uz paladziņa, un saimnieki domā, ka to nav nepieciešams nedz attārpot, nedz vakcinēt, bet, tāpat kā tas ir ar kaķiem, mēs vakcinējam visus suņus."

Kucēnu pieradināšana pie veterinārārsta apmeklējumiem

Veterinārārsta apmeklējums mīluļiem ļoti bieži ir notikums, ko viņi nevēlas pieredzēt. Līdz ar to, kā skaidro eksperte, ir pieejams arī pakalpojums, kas palīdz jauniem mīluļiem aprast ar vizītēm pie veterinārārsta.

Tāpat speciāliste uzsver, ka arī pēcāk, kad dzīvnieki ir atnākuši uz vakcināciju, tiek izmantoti dažādi gardumi un mantiņas, lai novērstu mīluļa uzmanību no paša vakcinēšanas procesa.

Pirmās mīluļu pastaigas - kad to drīkst darīt un kas jāievēro?

Speciāliste gan skaidro, ka šāds termiņš, it sevišķi kucēnu gadījumā, ir pretrunā ar dzīvnieku uzvedību, jo sunim agrā vecumā ir viens no tā saucamais baiļu periodiem, kurā ir jāiepazīst pēc iespējas vairāk no apkārtējās pasaules. Pretējā gadījumā suns visu atlikušo dzīvi var būt bailīgs.