Riva norāda, ka glābiņš no ikdienā piedzīvotā negatīvisma bijusi mūzika, ar ko viņš nodarbojas vēl šodien. Tāpat viņš apmeklēja psihologu, rakstīja dienasgrāmatu, dzeju, un sportoja. Viņaprāt, tieši šīs komponentes viņam palīdzēja justies labāk un kļūt par to, kas viņš ir šobrīd.

Rivas vecāki par to, ka viņu dēls jauniešu gados cietis no depresijas, uzzināja vien pirms aptuveni pieciem gadiem, kad mūziķis nolēma par to sākt runāt atklāti.