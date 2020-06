Video ⟩ "Brauc uz Krieviju un tur izvirzi savas tiesības." Rēzeknes slimnīcā izvēršas konflikts starp ģimeni un ārstu valodas barjeras dēļ

"Godīgi sakot, es tiešām ļoti ciešu no tā, ka nezinu latviešu valodu. Ne jau principiāli nezinu, es to vienkārši nevaru iemācīties. Esmu Krievijas pilsone, neesmu mācījusies Latvijā. Apmeklēju valodas kursus, bet dzīvojam krievvalodīgo ciemā, tāpēc nav iespējams nostiprināt zināšanas, nav rezultāta. Es pati ciešu no tā," pauš sieviete.