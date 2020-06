"Zinu, ka man nepiedos." Smago avāriju izraisījušais Jefremovs atvainojas bojā gājušā ģimenei

"Nezinu, ar kādiem vārdiem lūgt piedošanu Sergeja Zaharova ģimenei, bet es vienalga to lūdzu, lai gan zinu, ka man to nepiedos. Es, protams, sniegšu atbalstu ar visiem līdzekļiem, ja vien to pieņems. Un ja sapratīs, varbūt vēlāk, ka tas nav mēģinājums atpirkties, bet gan izpirkt [savu vainu]. Un protams, mana sieva un bērni man to nevar piedot. Kā arī visi, kas man ticēja. Nav piedodami dzērumā sēsties pie stūres, kad bojā iet nevainīgs cilvēks. Kad viņa ģimenei ir tāda nelaime… Es nezinu, kā tālāk dzīvot", saka Mihails Jefremovs.