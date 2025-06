Zināms Latvijas iedzīvotāju skaits

Mirstībai pārsniedzot dzimstību jeb negatīva dabiskā pieauguma ietekmē iedzīvotāju skaits samazinājās par 0,7% jeb 13 800, savukārt izbraukušo skaitam pārsniedzot iebraukušo skaitu jeb negatīvās migrācijas plūsmas dēļ samazinājums bija par 0,3% jeb 4600.

Statistikas pārvaldē norāda, ka 2025.gada sākumā 63% Latvijas iedzīvotāju bija darbspējas vecumā, proti vecumā no 15 līdz 64 gadiem, ka salīdzinājumā ar 2024.gada sākumu ir samazinājums par 0,1 procentpunktu. Seniori jeb iedzīvotāji 65 un vairāk gadu vecumā veidoja 21,9% no visiem iedzīvotājiem, īpatsvaram pieaugot par 0,5 procentpunktiem, savukārt 15,1% iedzīvotāju bija bērni jeb iedzīvotāji vecumā līdz 14 gadiem un to īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā samazinājies par 0,3 procentpunktiem.

Latvijas iedzīvotāju vidējais vecums bija 43,5 gadi, tostarp no 42,7 gadiem Rīgas reģionā līdz 45,9 gadiem Latgalē.

2024.gadā Latvijā iebrauca 13 700 cilvēku, kas ir par 4,8% jeb 694 mazāk nekā 2023.gadā. No Eiropas Savienības (ES) valstīm ieradās 3900 jeb 28,3% iebraucēju, bet no ES kandidātvalstīm - 2900 jeb 20,9% iebraucēju, no tiem 2700 no Ukrainas.