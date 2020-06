Ekoloģe Laura Mollesa no Kristčērčas Jaunzēlandē pēta putnu dialektus. Viņa ir viena no retajiem zinātniekiem, kas pēta putnu valodu. Izrādās, ka starp putnu un cilvēku valodām var vilkt pārsteidzošas paralēles, vēstī raidsabiedrība CNN.

pauda amerikāņu ornitologs Donalds Krodsma, grāmatas "Birdsong for the Curious Naturalist: Your Guide to Listening" autors. "Kultūra, mutvārdu tradīcijas - tas viss ir tas pats."