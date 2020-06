Jaunie mīluļi un veselīga barība. Kas jāievēro, veidojot kucēna un kaķēna uzturu?

Kas jāņem vērā, veidojot jaunā mīluļa uzturu

Par to, kad jaunā mīluļa uzturā būtu ieteicams integrēt rūpnieciski ražotu pārtiku (piemēram, konservi un sausā barība), eksperte skaidro, ka, nonākot pie jaunajiem saimniekiem, mīlulim teorētiski jau būtu jābūt iepazīstinātam ar rūpnieciski ražotu barību.

"Ņemot vērā, ka pēc dzīvnieku labturības prasībām kucēnu un kaķēnu no mātes var atšķirt tikai no astoņu nedēļu vecuma, tad brīdī, kad jaunais mīlulis ir nonācis pie jaunajiem saimniekiem, viņš, visdrīzāk, jau ir pieradināts pie komerciālās pārtikas," stāsta speciāliste, uzsverot, ka jauno mīluli ar rūpnieciski ražotu barību var sākt iepazīstināt jau no četru nedēļu vecuma tomēr pamatēdiens šajā brīdī pavisam noteikti joprojām ir mātes piens.