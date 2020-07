Neaizmirstulītes. Zodiaka pārstāvji, kuri iemīlas tikai vienreiz dzīvē

Šīs Zodiaka zīmes pārstāvji ir ļoti prasīgi, tādēļ uz romantiskām jūtām reaģē ļoti piesardzīgi. Viņi ļoti ilgi vēro savu intereses objektu un sper soli tikai tad, kad ir pārliecināti, ka to patiešām vēlas - šī īpašība nāk no apstākļa, ka Svaru zīmē dzimušie ir visai ievainojami. Ja šiem cilvēkiem izdodas atrast īstu mīlestību, viņi paliek tai uzticīgi līdz pat mūža galam.

Ugunīgas Auna zīmes pārstāvji bez problēmām spēj izrādīt savas simpātijas, taču, kad iemīlas pa īstam, patiešām zaudē prātu. Viņiem ir ļoti grūti izšķirties no mīļotā cilvēka un viņi neatlaidīgi mēģina atgriezt to savā dzīvē - ja tas neizdodas, iespējama izteikta depresija.

Emocionālie un jūtīgie Vēži no sirds tic mīlestībai no pirmā acu skatiena. Šie ūdens stihijas pārstāvji nereti domā, ka nav savas simpātijas vērti, tādēļ viņu jūtas paliek neatbildētas - šo cilvēku lielākā problēma ir pārāk biežas ciešanas no vientulības.