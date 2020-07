ASV Muitas un robežkontroles dienesta (CBP) ierēdņi "The Associated Press" pastāstīja, ka sūtījumā bija nepilnas 12 tonnas matu produktu, kuru vērtība tiek lēsta 800 000 dolāru (711 427 eiro) vērtībā.

Padomā, kur preces tiek ražotas

Trešdienas sūtījumu izgatavojis "Lop County Meixin Hair Product Co. Ltd". Maijā līdzīgi tika aizturēta "Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd", kaut gan to ražotajos produktos izmantoti sintētiskie mati.