TV personība Komarovska teju nedēļu pārtikusi tikai no ūdens: Es to izdarīju

Kā noprotams pēc Kristīnes publiskotās informācijas vietnē "Instagram", viņa piecas dienas piekopusi "fastingu", kas nozīmē, ka visu šo laiku pārtikusi tikai no ūdens.

"Es to izdarīju," saviem sekotājiem palepojas Kristīne.

"Ja nu ar mentālo pēc dažādiem karuseļiem un meklējumiem vairs neslinkoju un cenšos to kopt, tad ar fizisko iet kā pa kalniem. Es meklēju sporta veidus, cenšos ēst / neēst un man sanāk pareizi/nepareizi. Esmu šo to iemācījusies, šo to izzinājusi, bet šajā - jaunajā profilā- gluži kā realitātes šovā, kas līdzinās godīgai dienasgrāmatai, stāstīšu par saviem piedzīvojumiem, informēšu un rādīšu, kā man šajos jautājumos klājas," atklāj viņa.