"Iekšēji raudāju, bet bija jābūt stipram." Starp policista amatu, noziegumiem un dēlu ar autismu

Norberts ceļas piecos, bet puiku modina sešos no rīta. Pa ceļam uz darbu aizved pie vecvecākiem, kuri ne vien ved uz dārziņu, bet arī uz ABA terapiju, pie ergoterapeita un logopēda. Vecmāmiņa Irēna mazdēlu ņem pie rokas un pacietīgi sēž līdzās, bet vectēvs Jānis abus gaida mašīnā. Vakarā Rūdolfs sagaida tēti.

Veikalā, sabiedriskajā transportā, parkā — pārmetumi par it kā neaudzināto bērnu dzirdami visur. Reizēm Norberts skaidro, kas ir autisms, bet reizēm spēka nepietiek – un sanāk kašķis. Vairāk iecietības un sapratnes ir tas, ko vīrietis lūdz no apkārtējiem, un dalās savā stāsta, lai to veicinātu. "Es gribu, lai viņš dzīvo sabiedrībā, kas viņu pieņem. Lai viņu neapceļ, bet beidzot aiz problēmas saredz cilvēku. Vienkārši pieņemiet viņu, ar pārējo es tikšu galā".