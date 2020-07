Tas skar pat 90% sieviešu - celulīts. Kā tas rodas un kā ar to cīnīties?

Mums katram ir iedzimtas ķermeņa formas, tāpēc necentieties par spīti visam mainīt to, ko daba devusi – galvenais ir veselīgas ādas stāvoklis un pašsajūta. Ja tomēr uz kājām un sēžas ir redzams celulīts, ko vēlamies samazināt, tad jāņem vērā tas, ka ar vienu procedūras kursu vai pretcelulīta krēmu nebūs līdzēts. Organisms ir vienots veselums, un tikai kompleksa pieeja dos vēlamo rezultātu.

"Pirmkārt, jādzer pietiekami daudz ūdens, kas ādu mitrinās un palīdzēs no tās izskalot kaitīgās vielas. Otrkārt, jāpārskata un iespējams pat jāmaina uzturs, ko uzņemam ikdienā.

Tas jāpilnveido ar dažādiem dārzeņiem, svaigiem augļiem, bet atsakoties no sāļiem un taukainiem ēdieniem, miltu ēdieniem un saldumiem.

Veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes ir ļoti efektīva kombinācija, tāpēc, treškārt, jābūt kustībā katru dienu. Ja ikdienā daudz kustēsieties un regulāri vingrosiet, risks iegūt celulītu noteikti samazināsies. Savukārt pasargāt ķermeni no celulīta veidošanās vai to mazināt iespējams ar regulārām masāžām, kuru efektu pastiprina ar pretcelulīta krēmiem ikdienas lietošanā," skaidro Melberga.

Pretcelulīta krēmus vai eļļas ieteicams lietot regulāri, turklāt to iedarbību vēl vairāk var pastiprināt ar masāžas cimdiņiem vai birstēm. Lai izvēlētos sev piemērotāko un tīkamāko līdzekli, vērts konsultēties ar speciālistu - farmaceitu aptiekā vai savu dermatologu.

Ir vairākas metodes ar kurām iespējams daļēji mazināt šo delikāto problēmu. Viena no tādām būs glāze silta citronūdens no rīta, tukšā dūša, lai attīrītu gremošanas traktu, iekustinātu vielmaiņu un asinsriti, vienlaikus palīdzot ķermenim atbrīvoties no toksīniem. Tas vārda vistiešākajā nozīmē pamodina organismu.