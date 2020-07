Maskavā nežēlīgi piekauta šovu "Ekstrasensu cīņas" un "Māja-2" zvaigzne

Частые головокружения продолжаются; не могу читать книги и долго смотреть в телефон. Буквы начинают бегать и расплываться, а иногда надолго темнеет в глазах. Многие вопросы стараюсь решать через своего SMM-менеджера (пишущего посты под диктовку). Врачи продолжают пичкать таблетками, ставят капельницы и делают уколы. Многие из вас спрашивают: «Чем тебе посодействовать? Нужна ли помощь? Как оказать поддержку?» Говорю честно - помощь сейчас нужна! Моральная, материальная и физическая. Но, к сожалению, больница закрыта на карантин. Впускают лишь новых пациентов, которым нужна срочная медицинская помощь, но вы можете передать посылки, письма и лекарства через приемный покой или оказать поддержку как-то дистанционно. Сейчас я ищу знакомых из-за границы, которые могут купить мне импортные препараты, а также подыскиваю психолога и реабилитационный центр для восстановления здоровья и психики. #никитатурчин #больница #укол #уколы #капельница #травматология #нейрохирургия #нападение #нападениеначеловека #тнт #нтв #росия1 #россия24 #битваэкстрасенсов #дом2 #прямойэфир #нужнапомощь #помощь #помощьбольным

