Maskavā nežēlīgi piekauta šovu "Ekstrasensu cīņas" un "Māja-2" zvaigzne

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19. jūlija pievakarē Maskavā noticis uzbrukums, kura rezultātā slimnīcā nonācis TV šovu dalībnieks Ņikita Turčins.
Jaunietis par notikušo paziņoja savā "Instagram" kontā. Turčins šobrīd atrodas vienā no galvaspilsētas klīnikām, un viņa stāvoklis tiek novērtēts kā stabils. Pēc TV šova dalībnieka teiktā, incidents noticis pirms dažām dienām, viņam uzbrukts naktī. "Viņi sita man pa galvu ar kaut ko smagu, sita man pa nierēm, seju un rokām. Es vairs neko daudz neatceros, atmiņa ir ļoti blāva," sacīja vīrietis.
"Asinis plūda, mana galva griezās un acis kļuva tumšas," piebilda Turčins.
Tomēr galu galā šova dalībniekam izdevās nokļūt līdz palīdzības dienestam un nosūtīt savu ģeogrāfisko atrašanās vietu radiem. Upuris nav minējis, vai viņš ar paziņojumu vērsies tiesībsargājošajās iestādēs.
Частые головокружения продолжаются; не могу читать книги и долго смотреть в телефон. Буквы начинают бегать и расплываться, а иногда надолго темнеет в глазах. Многие вопросы стараюсь решать через своего SMM-менеджера (пишущего посты под диктовку). Врачи продолжают пичкать таблетками, ставят капельницы и делают уколы. Многие из вас спрашивают: «Чем тебе посодействовать? Нужна ли помощь? Как оказать поддержку?» Говорю честно - помощь сейчас нужна! Моральная, материальная и физическая. Но, к сожалению, больница закрыта на карантин. Впускают лишь новых пациентов, которым нужна срочная медицинская помощь, но вы можете передать посылки, письма и лекарства через приемный покой или оказать поддержку как-то дистанционно. Сейчас я ищу знакомых из-за границы, которые могут купить мне импортные препараты, а также подыскиваю психолога и реабилитационный центр для восстановления здоровья и психики. #никитатурчин #больница #укол #уколы #капельница #травматология #нейрохирургия #нападение #нападениеначеловека #тнт #нтв #росия1 #россия24 #битваэкстрасенсов #дом2 #прямойэфир #нужнапомощь #помощь #помощьбольным
😱БОЛЬШЕ НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ Раз в СМИ уже просочилась информация о нападении на меня, я хочу рассказать всю правду из первых уст. На днях ночью меня жестоко избили и нанесли множественные травмы. Ударяли по голове чём-то тяжёлым, били ногами по почкам, лицу и рукам. Мало что из этого помню, воспоминания словно порвали на клочки. Я не мог даже написать СМС друзьям. Кровь хлынула, голова кружилась, а в глазах темнело. Но из последних сил у меня получилось вызвать службу 112 и отправить фото и свою геолокацию близким (чтобы они могли меня найти и помочь, или в противном случае - опознать тело). Позже врачи сказали, что я терял сознание несколько раз. По приезду в больницу у медиков были подозрение на вывих шеи, сломанный нос и самое страшное - на внутреннее кровотечение головного мозга. Но после обследований, анализов, рентгена и МРТ они поставили мне неутешительный диагноз и начали бороться за мою жизнь. Сейчас я нахожусь в одной из столичных клиник под пристальным наблюдением врачей. Состояние здоровья на данный момент - средней тяжести. #никитатурчин #нападениеначеловека #новости #чп #экстреныйвызов #112 #кровь #нападение #драка #дом2 #битваэкстрасенсов #тнт #нтв #россия24