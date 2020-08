Seši produkti, kurus kosmetologi iesaka nelietot

No pirmā acu uzmetiena tas ir reāls risinājums tiem, kam nepatīk losjoni, bet profesionāļi neatzīst aerosolus: tie nenodrošina pietiekamu aizsargājošu slāni uz ādas. "Puse no aerosola paliek gaisā. Tas ir nepareizs veids, kā iegūt uzticamu aizsardzību pret sauli," vēsta Reičela Nazariana no dermatoloģijas apvienības Ņujorkā.