Jauniešus aicina pieteikties "Digitālo prasmju "bootcamp""

Apmācībās jaunieši no visas Latvijas piedalīsies interaktīvās nodarbībās, ko vadīs dažādi nozares profesionāļi gan no Latvijas, gan ārzemēm. Dalībnieki būs aicināti pielietot iegūtās zināšanas arī praksē, pildot dažādus uzdevumus mazākās grupās un prezentējot rezultātus kompāniju pārstāvjiem no "Tet", "Zalaris" un "TVNET", kuri arī dalīsies savā pieredzē ar jauniešiem. Izvērtējot dalībnieku pieteikumus, katra no kompānijām izvēlēsies arī 20 motivētākos jauniešus, kurus atbalstīs, nodrošinot vienreizēju stipendiju apmācību dalības maksas segšanai.