Ar Covid-19 saslimušajiem 12 Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņiem un trenerim slimības gaita norit viegli

Vaicāts, vai ir izdevies noskaidrot infekcijas avotu, Čevers atbildēja, ka viņam tādas informācijas nav. Viņš skaidroja, ka Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC) ir nodota visa nepieciešamā informācija, tomēr no centra neesot saņemta informācija par infekcijas avota izcelsmi.

Viņš teica, ka pirms saslimšanas konstatēšanas treniņu ciklos jauniešus laida uz mājām, un tad viņi atgriezās uz treniņiem. "Mēs visiem pārbaudījām, vai ir simptomi, taču tādu nebija. Varētu būt, ka šī infekcija grupā ienāca "no malas", tomēr tik pat labi šo infekciju varēja iegūt jebkur," pauda Čevers, skaidrojot, ka tas uzskatāms par nelaimes gadījumu.

Tāpat viņš norādīja, ka, viņaprāt, saslimšana nevarētu būt saistīta ar kādām no sacensībām, jo citiem dalībniekiem neesot konstatēta saslimšana.

Ceturtdien, 6.augustā, SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs sacīja, ka ir izvirzītas vairākas hipotēzes par to, kā Murjāņu Sporta ģimnāzijas audzēkņi un treneris varētu būt inficējušies ar Covid-19, tomēr neviena no versijām pagaidām nav apstiprināta.

Pēc epidemiologa paustā, viena versija ir, ka sportisti inficējušies Lietuvā. Tomēr netiekot izslēgta iespēja, ka inficēšanās notikusi pēc atgriešanās no kaimiņvalsts, kādam no audzēkņiem kontaktējoties ar inficēto mājās. Vienlaikus izvirzīta arī versija, ka inficēšanās notikusi kādās no sacensībām Latvijā, sacīja epidemiologs.