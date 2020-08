Nacionālā teātra direktors: Jaunie pulcēšanās ierobežojumu atvieglojumi teātra darbību ietekmēs minimāli

No 17.augusta iekštelpās vienlaicīgi varēs pulcēties līdz 1000 cilvēkiem, tomēr tāpat spēkā paliek prasība, ka starp sēdvietām ir jānodrošina viena metra distance. Nacionālā teātra gadījumā tas nozīmē, ka Lielajā zālē vienlaicīgi var atrasties 350 skatītāji.

Runājot par to, kā gaidāmie pulcēšanās ierobežojumu atvieglojumi varētu ietekmēt teātra repertuāru, Vimba norādīja, ka primāri to ietekmē Covid-19 attīstība. Teātra direktors esošo situāciju raksturoja, runājot līdzībās un salīdzinot to ar ceļa remontu.