VK revīzijas ziņojums: Nav pārliecības, ka aizsardzības resora Covid-19 aizsarglīdzekļu iepirkumos preces vienmēr iegādātas par izdevīgāko cenu

Laikā no pretendentu atlases ķirurģisko masku iegādei 6. maijā līdz līguma noslēgšanai 27. maijā ticis iesniegts vēl 21 piedāvājums, kas netika pakļauts izvērtējumam. Līdzīgi arī medicīnisko vienreiz lietojamo cimdu (sterili, nepūderēti) iepirkumā laika posmā no pretendentu atlases 9. aprīlī līdz līguma noslēgšanai 27. maijā bija saņemti sadarbības piedāvājumi no vēl 14 komersantiem, kuri kopā ar citām preču kategorijām bija norādījuši arī to, ka var piegādāt vienreiz lietojamos cimdus.