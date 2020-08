Andra Levite kļūst par paralimpiskās kustības patronesi

"Esam ļoti pagodināti un pateicīgi Valsts prezidenta kundzei, ka viņa ir piekritusi kļūt par paralimpiskās kustības patronesi. Tas valsts augstākajā līmenī vērš uzmanību uz to, ka cilvēku ar invaliditāti iespēju paplašināšana un parasporta attīstība ir neatņemama veselīgas sabiedrības attīstības daļa," saka Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte.

Viņa atzīst, ka ikdienā joprojām bieži nākas sastapties ar vēl no padomju laikiem mantotiem priekšstatiem par to, ka Latvijā jau cilvēku ar invaliditāti ir ļoti maz, ka viņiem neko nevajag un ka jautājums par cilvēku ar invaliditāti iespējām nav no svarīgākajiem risināmajiem jautājumiem.