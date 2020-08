Mediņa izteikumi par bērniem vērtējami kā emocionāla vardarbība, norāda VBTAI speciāliste

Viņa skaidroja, ka, pamatojoties uz iesniegumu, kas saņemts no VBTAI, Bauskas iecirkņa amatpersonas ir sākušas resorisko pārbaudi. Likumsargi skaidro visus apstākļus par iespējamiem pārkāpumiem, kas saistīti ar jauniešu uzturēšanos Bruknas muižā Bauskas novada Dāviņu pagastā.

Pēc viņa paustā, kāds tētis esot izdomājis konstatētos pārkāpumus, lai atriebtos par to, ka no Bruknas tika "izmests" viņa bērns, tāpēc šis incidents ir sācies.

Viņš apgalvoja, ka neredz iemeslu sevi attaisnot, jo apsūdzības neesot nedz izmeklētas, nedz noskaidrotas, bet viņš sabiedrības acīs jau esot "baigā cūka", un to viņš pieņemot ar "lielu mīlestību".

"Tas mani padara garīgi līdzīgu Jēzum, un es ar to lepojos. Es nebaidos no cietuma un nomelnojumiem, jo dzīve mani ir rūdījusi. Zinu, ka šis notikums ir fantastiska pieredze būt par liecību, sevišķi šodien, kad apzināmies, cik šo krimināli tizlo jauniešu priekšā esam vāji," izteicās prāvests. Tāpat savā runā viņš minēja, ka "tizlie vecāki sava mazā pirdiena priekšā neko nevarēja izdarīt", tāpēc bija spiesti lūgt palīdzību šai kopienai.

Mediņš stāstīja, ka apsūdzības par 13 stundu darba dienu un nepieejamu ūdeni esot meli. Viņš skaidroja, ka tie, kuri dodas strādāt uz lauka, katru rītu paņem ūdens burkas. "Ja kāds mazais tizlenis nav aiz slinkuma to ūdeni paņēmis, piedodiet," pauda prāvests.

Komentējot bērnu sodīšanu, viņš vaicāja, vai tie, kuri tam tic, ir jocīgi. "Tas ir stāsts, ka katram ir savs darbs, ko jāpaveic. Es to varu izdarīt 15 minūtēs, divās stundās, vai darīt to visu dienu un neko neizdarīt. Bet mums ir taisnīguma princips - mēs beigsim dienu, kad visi būs pabeiguši prasīto. Kas šeit nepareizs? Sevišķi, ja visi to darām kopā, nevis tikai bērni," apgalvoja Mediņš.