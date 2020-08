Austriešu rakstnieks un žurnālists Džeks Untervegers bija paraugcietumnieks. Viņam bija jābūt dzīvam pierādījumam tam, ka neatkarīgi no tā, ko cilvēks ir izdarījis savā dzīvē, nekad nav par vēlu mainīties. Taču, kad viņš tika atbrīvots, Džeks gada laikā nogalināja astoņas sievietes, vēstī laikrakts "The Washington Post".

Slepkavas glābšana

Nav nekāds pārsteigums, ka viņa seksuālās vardarbības epizodes noveda līdz slepkavībai, taču neviens negaidīja to, kas notika pēc tam. Nokļūstot aiz restēm, vīrietis sāka rakstīt dzeju, daiļliteratūru un savu autobiogrāfiju. Acumirklī viens no Austrijas bīstamākajiem vīriešiem kļuva par vienu no vislabāk pārdotajiem autoriem.