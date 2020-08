Izdevums: Pēc Bunkus slepkavības iztukšoti divi viņa lietotie seifi bankās

"Ir" lūdzis administratoru Rasu atbildēt, vai TKB likvidācijā ir iesaistīts Bunkus birojs, cik tas ir saņēmis un par kādiem pakalpojumiem. Rasa atteicies atbildēt. Izdevums aplēsis, ka administratora atlīdzības šajā procesā nav mazas - saskaņā ar 2017.gada novembrī bankas kreditoru sapulcē nolemto administratoram un viņa palīgam tiek izmaksāti 30% no atgūtajiem līdzekļiem. "Ir" apkopotā informācija no maksātnespējīgās bankas ikmēneša pārskatiem liecinot, ka 2018.gadā administratoram Rasam un viņa palīgam kopumā izmaksāti 1,12 miljoni eiro, 2019.gadā - 1,38 miljoni eiro, bet šogad pirmajā pusgadā - 1,24 miljoni eiro.

Spriežot pēc valsts amatpersonas deklarācijā norādītās informācijas, Rasa esot paturējis sev tikai nelielu daļu no šīs summas un lauvastiesu TKB procesā saņemtās administratora atlīdzības "atdod kādam citam", pieļauj izdevums. Proti, 2018.gadā Rasa kopumā no saimnieciskās darbības un kā advokāts deklarējis ienākumus 249 000 eiro apmērā, bet 2019.gadā - 273 000 eiro. "Ja pieņem, ka Latvijas Vēstnesī publicētās TKB administratora atlīdzības norādītas pilnā apmērā ar PVN, tad sanāk, ka Rasa kādiem neatklātiem palīgiem atdevis vairāk nekā 70% no kopējās TKB atlīdzības - šajos divos gados tie ir nepilni 1,5 miljoni eiro. Tātad vēl vairāk nekā savulaik partnerībā ar nelaiķi Mārtiņu Bunku, kad ienākumi tika dalīti uz pusēm," raksta "Ir".