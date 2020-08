Saistībā ar pārkāpumiem būvdarbu laikā Bruknas muižas kompleksā būvvaldē ierosinātas vairākas lietas

"Būvvalde būvniecības procesu uzrauga, pamatojoties uz Latvijas valstī spēkā esošo būvniecības likumdošanu. Būvniecības procesa prioritāte ir būvju drošība, it sevišķi pēc traģēdijas Zolitūdes "Maxima"," apgalvoja būvvaldes vadītāja.

Viņa arī skaidroja, ka gadījumā, ja būvvalde ir konstatējusi, ka būvniecības procesā ir atkāpes no likumdošanas prasībām, būvvaldei ir tiesības pieprasīt eksperta atzinumu, lai pārliecinātos, ka patvaļīgi veiktā būvniecība nebūs ar traģiskām sekām.

Pēc viņa paustā, atbildīgās iestādes nevēloties pieņemt muižas būvi ekspluatācijā, jo to no fermas atjaunoja kopienas locekļi, nevis kāds būvuzņēmums. "Nošaujiet mani, bet es lepojos, ka viņi to uzbūvēja," komentēja priesteris.