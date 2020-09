Kā doties rudens pārgājienos, samazinot kaitējumu dabai?

"Un tā mūsu skatieni tika vērsti uz Baltijas valstīs lielākā kājāmgājēju pārgājiena organizatora, "TrekTours", darbību. Latvijā notikuši četri organizēti pārgājieni, katram no tiem pulcējot vidēji četrus tūkstošus cilvēku. Divi pārgājieni notikuši Liepājā, viens - Siguldā, bet šī gada ziemā pārgājiena fanus sagaidīja jaunums - "Ziemas pārgājiens" Tērvetē.

Uzņēmums, uzsākot jauno sezonu, nāca klajā ar paziņojumu, ka savos pasākumos vairs neizmantos plastmasas traukus, kā arī aicinās dalībniekus uz pārgājieniem ņemt līdzi savus iepakojumus. Organizatori stāsta: "Atrodoties tik tuvu dabai un ikreiz pulcēdami cilvēku pūļus, lai to apbrīnotu, mēs sākām just atbildību par. Jūtam, ka tas ir pastāvīgs process un jautājumu uzdošana sev pašam: "Ko es vēl varu izdarīt?". Tieši šādā veidā radās ideja atteikties no vienreizlietojamo trauku izmantošanas. Kad bijām īstenojuši pirmo ziemas pārgājienu Lietuvas mežos, mēs sapratām, ka cilvēki ir gatavi šīm pārmaiņām - vajag tikai radīt piemērotus apstākļus, lai tās var notikt."