Rīdzinieki saņem anketas par apkures sezonas tuvošanos. Ko "Rīgas namu pārvaldnieks" grib no iedzīvotājiem?

Kā piedāvātie risinājumi tiek minēta iespēja parādus segt no uzkrājumiem mājas apsaimniekošanai. Kā cita iespēja tika minēta vienošanās par pāriešanu uz tiešajiem maksājumiem "Rīgas siltumam".

Līdz ar to, gan veicot norēķinus ar pārvaldnieka starpniecību, gan pa tiešo "Rīgas siltumam", uzsākot jauno apkures sezonu, parādiem par iepriekšējos periodos patērēto siltumenerģiju ir jābūt samaksātiem pilnībā.

"Rīgas siltums" tiešo norēķinu gadījumā katram dzīvokļa īpašniekam sagatavo rēķinu - aprēķinu par patērēto siltumenerģiju dzīvoklī norēķinu periodā un nosūta to dzīvokļa īpašniekam uz norādīto pasta vai e-pasta adresi. Par rēķina - aprēķina sagatavošanu katram dzīvokļa īpašniekam ir jāmaksā papildus maksa 2,73 eiro bez PVN.

Ja par mājai piegādāto siltumenerģiju ir parādi, tad dzīvokļu īpašniekiem ir jāvienojas par parāda samaksas kārtību. Piemēram, pieprasīt no pārvaldnieka aktivizēt darbu ar parādniekiem, vienoties par speciāla fonda izveidošanu parādnieku parāda segšanai līdz parāda atgūšanai, skaidroja uzņēmumā.

Savukārt "Rīgas siltums" 2019.gadu aizvadījis ar vairāk nekā 148 miljonu eiro apgrozījumu un 1,3 miljonu eiro peļņu. AS "Rīgas siltums" akcionāri ir Rīgas dome (49%), Latvijas valsts (48,995%), AS "Enerģijas risinājumi. RIX" (2%) un AS "Latvenergo" (0,005%)